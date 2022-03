TENIS ONLINE: Češky proti hvězdám US Open. Třicátnice Plíšková vyzve Rusku, hraje Muchová

České tenistky vstoupily do prestižního turnaje v Miami velmi dobře a na své úspěchy budou chtít navázat i ve čtvrtečních zápasech druhého kola. Jako první nastoupí (16h) Karolína Muchová proti finalistce posledního US Open Leylah Fernandezové. Poslední šampionku US Open Emmu Raducanuovou poté (20h) vyzve Kateřina Siniaková. Karolína Plíšková se utká (20:30) s Ruskou Annou Kalinskou. Všechny zápasy (vysílá O2TV) můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Česká tenistka Karolína Muchová.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

