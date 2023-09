„Abych byla upřímná, děkuji všem, kteří jste mi nevěřili,“ otevřela na ceremoniálu toto téma před fanoušky na stadioně Arthura Ashe. Poté pokračovala. „Asi před měsícem jsem vyhrála turnaj kategorie 500 a lidé říkali, abych toho nechala. Před dvěma týdny jsem vyhrála tisícovku a lidé říkali, že to bylo nejvíc, čeho jsem mohla dosáhnout. A teď jsem tu s touhle trofejí,“ zmínila šťastná americká šampionka. Stadion ji za to ocenil velkým aplausem.

„Snažila jsem se to vše vzít s grácií a odehrát celý turnaj co nejlépe. Všichni ti, kteří si mysleli, že lejou do mého ohně jen vodu, naopak přidávali svými názory olej. A myslím, že můj plamen teď plane velmi jasně,“ doplnila směrem k odpůrcům.

Vyjádřila se však i ke svým podporovatelům, kterým poděkovala. A v první řadě zmínila bez velkého překvapení své rodiče. „Poprvé v životě jsem viděla mého tátu v slzách. Nechtěl, abych to tady říkala, ale byl zachycen na kameře,“ smála se tenistka. „Myslí si, že je to tvrdý muž, ale sám ví, že tomu tak není,“ pověděla směrem ke svému otci, který byl v hledišti z tohoto velkého úspěchu svojí dcery velmi dojatý.

Gauffová poté doplnila, že to byl právě on, kdo ji k tenisu dotáhnul. „Rodiče tady byli a věřili mi od úplného začátku. Byl to táta, co mě sem přivedl na tento turnaj poprvé a mohla jsem tak vidět Serenu a Venus Williamsové bojovat o úspěch. O to je to více neskutečné, že tu teď můžu stát,“ dodala vítězka.