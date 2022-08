TENIS ONLINE: Paráda! Fruhvirtová při debutu postupuje. Plíšková si komplikuje situaci. Derby se srovnává

Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová postoupila při grandslamovém debutu do druhého kola US Open. Číňanku Wang Sin-jü zdolala 6:3, 6:4. Tereza Martincová neprošla ani na pátý pokus na US Open přes první kolo. S Estonkou Kaiou Kanepiovou prohrála 6:7, 3:6. České derby, v němž se Marie Bouzková utkává s Lindou Noskovou, je z pohledu tuzemských fanoušků jedním z taháků úterního programu prvního kola dvouher. Na sety je to 1:1. Celkem se dnes na newyorském grandslamu představí osm českých tenistů. Petra Kvitová má za soupeřku Eriku Andrejevovou z Ruska, která postoupila z kvalifikace, Karolínu Plíškovou zase čeká Polka Magda Linetteová. Všechny zápasy českých zástupců můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Mary Altaffer, ČTK/AP Karolína Plíšková v prvním kole US Open proti Magdě Linetteové z Polska.Foto : Mary Altaffer, ČTK/AP