V Málaze jako ve Valencii. Češi nominovali na Davis Cup osvědčené kvarteto

„Nebyl důvod něco měnit, kluci si to vybojovali všichni,“ řekl Navrátil, kterého v poslední době těší hlavně výsledky Tomáše Macháče. Po dvou vyhraných challengerech ve Francii, byl ve čtvrtfinále dvěstěpadesátky ve Stockholmu a následně postoupil i do hlavní soutěže ve Vídni. Ve virtuálním světovém žebříčku už je na 69. místě.

„Věřil jsem, že se do první stovky posune. Už na to měl delší dobu,“ přikývl kapitán, kterému postupem do finále deblu ve Stockholmu s Uruguaycem Beharem udělal radost i Pavlásek. „Prohráli jen těsně s bratry Tsitsipasovými,“ připomněl Navrátil, který věří i v herní probuzení týmové jedničky Lehečky. Po skvělých výkonech na Davis Cupu totiž 31. hráče světa forma opustila.