Jeden z největších zápasů v kariéře, řekla Bouzková po vítězství nad Garciaovou

"Určitě je to jedno z mých největších vítězství, které jsem v kariéře zažila. Hrajeme grandslam ve Wimbledonu a tím, že jsme skončily v jedenáct večer, je to taková definice bitvy. Strašně si toho vážím a myslím, že až se to uklidní, uvědomím si, jak jsem situaci zvládla, a mohu z toho čerpat zkušenosti," uvedla Bouzková.

Bouzková porazila Garciaovou i ve třetím vzájemném zápase a rok poté, co ji ve Wimbledonu zdolala v osmifinále. "Byl to hodně podobný zápas. Všechny stavy byly důležité a bojovalo se o každý míček," podotkla. Za zásadní označila rebreak ve třetím setu na 3:3. "To byl jeden z nejdůležitějších momentů. Snažila jsem se zachovat chladnou hlavu a odehrát to. Tím jsem se vrátila do zápasu," líčila Bouzková.