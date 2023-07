Můj dojem z travnatého povrchu se každým dnem zlepšuje, jásá Vondroušová

"Myslím, že můj dojem z travnatého povrchu se každým dnem zlepšuje," uvedla Vondroušová, která od sebe před zahájením této části sezony příliš nečekala. Ve Wimbledonu byla nejdál před dvěma lety ve 2. kole. "Za tyhle dny a zápasy jsem fakt vděčná. Zlomila jsem to a teď se na trávě cítím vážně dobře. Jsem klidná, věřím si. Dřív mi přišlo, že holky na trávě nepřetlačím a nemám dost síly. Teď si dokazuji, že to jde," doplnila.

Čtyřiadvacetiletá tenistka přišla o servis až v závěru zápasu, kdy nedopodávala za stavu 5:4. Později ale získala další brejk a na druhý pokus utkání zakončila. "Ona už byla v koncích a jen zkoušela, co to dá. Game na 5:5 zahrála neskutečně," uvedla Vondroušová. V koncovce dvakrát podklouzla a upadla. "Jsem v pořádku. Kurty jsou už vyšlapané, místo trávy to začíná být písek. Když se zapřete a chcete se rozběhnout, moc to nejde," líčila. Na kurtu číslo 15 uspěla i o den dříve proti Kuděrmětovové.