Wimbledonské finále s českou účastí! Legenda září, v semifinále se postaví "nenáviděné" krajance

Svou největší životní výhru už má česká tenisová legenda Barbora Strýcová za sebou. Když se jí v září roku 2021 narodil syn Vincent, změnil se bývalé světové deblové jedničce život. Přesto se rozhodla ještě jednou vrátit a zamávat tenisovému světu na svém rozlučkovém turné. Že to bude ale taková paráda, to asi nečekala ani ona. Česká tenistka totiž v úterý prošla spolu se svou tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej po vítězství nad německo-ruskou dvojicí Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová už do semifinále. Zde je čeká Marie Bouzková se Španělkou Sarou Sorribesovou a fanoušci tak mají jednu jistotu. O deblový titul v All England Clubu bude hrát česká tenistka.

Foto: Alastair Grant, ČTK/AP Barbora Strýcová na returnu v duelu 1. kola Wimbledonu.

Článek Jeden z největších zápasů kariéry čeká ve čtvrtek Markétu Vondroušovou, která změří v semifinále síly s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, tedy tenistkou, která se také po mateřských povinnostech vrátila ve fantastické formě na kurty. V podobném duchu, i když "jen" ve čtyřhře, na dvorcích řádí i sedmatřicetiletá Barbora Strýcová. Že jí kurty v All England Clubu náramně sedí, zde potvrdila už před čtyřmi lety, kdy tady senzačně došla až do semifinále dvouhry. Ve stejném roce spolu s Sie Šu-wej pak celý turnaj vyhrály. Byl to první a (zatím) poslední grandslamový deblový titul, který plzeňská rodačka získala. Po narození syna Vincenta využila pětinásobná fedcupová vítězka chráněného žebříčku, aby se s tenisovým světem naposledy rozloučila. Madrid, Řím, Birmingham, Eastbourne a Wimbledon. Na všech těchto podnicích česká bojovnice prokázala, že tenis stále nezapomněla. Svůj hlavní triumf si ale tradičně nechala do Wimbledonu. Ve dvouhře došla do druhého kola, kde padla až po velké bitvě s favorizovanou Polkou Linettovou, to hlavní si však nechala do debla. Foto: Alastair Grant, ČTK/AP Barbora Strýcová nedala Belgičance Zanevské šanci. Se stejně starou parťačkou poslaly balit kufry už čtyři páry, naposledy řádění česko-tchajwanské dvojice odnesly v úterý Garciaová se Stafaniovou. V dosavadním průběhu přišla Strýcová se Sie Šu-wej o jediný set. A boj o finále bude mít opravdové grády. Ve čtvrtek se jim totiž postaví debl Marie Bouzková a Španělka Sorribes Tormová, které si v středečním čtvrtfinále poradily s dvojicí Siegemudová, Zvonareovová 7:6, 7:5. Wimbledon Vondroušová v semifinále Wimbledonu vyzve "superženu" Svitolinovou Česko-španělský pár "proslul" především nešťastným incidentem z letošního Roland Garros, kdy byly po opozornění Bouzkové vyloučeni za smolné nastřelení sběračky Japonky Katoová, Sutjiadiová, což vyústilo v řadu negativních reakcí fanoušků i některých hráček právě směrem k česko-španělskému páru. Strýcová tenisovému světu definitivně zamává ještě na turnajích v Praze a US Open. Wimbledon Wimbledon 2023: Online zápasy, program a výsledky českých hráčů a hráček