Bára se vždycky bude mít kam vrátit, říká Škábová

Na místě je přitom příznačná parafráze „za vším hledej covid". Seemanová totiž měla původně zamířit do USA v roce 2020 po olympijských hrách v Tokiu. Hry ale pandemie odložila o rok, česká hvězda se ještě předtím stala mistryní Evropy a ocitla se v hledáčku série ISL, na níž by s univerzitním statusem plavat nemohla.

„Definitivní rozhodnutí udělala v létě, ale formovalo se to v ní od ISL. Mluvily jsme o tom. Původně jsme zvažovali i dvoustrannou spolupráci, ale pak jsme to zavrhli. Nebylo by to dobře. Každý trenér má svůj názor, vidí jinak techniku, má jiný systém. A podle mě musí být plavec zastřešený jedním plánem. Báře jsem řekla, že se musí rozhodnout a že je za mě v pořádku, pokud odejde," prozradila.