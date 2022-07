České sestry poprvé ve světovém finále! Pouto máme v srdci, hlásí

Augsburg (od našeho zpravodaje) – Společné finále už několikrát zažily, ale na světovém šampionátu to pro brněnské rodačky byla premiéra. „Být se ségrou ve finále mistrovství světa byl náš letošní cíl, jsem moc ráda, že se to povedlo,“ pochvalovala si třiadvacetiletá Martina.

„Moc si toho vážím, je to něco neskutečného. Sice sestry Foxovy nad námi dneska vyhrály, ale je vidět, že mají mnohem víc zkušeností. A my na ně můžeme navázat,“ věří o tři roky mladší Gabriela.

„To pouto máme v srdci, ani si nemusíme nic říkat. Vím, že i kdyby se mi to nepodařilo, tak v cíli na mě čeká sestra, někde támhle rodiče a budou na nás pyšní, i když to dopadlo, jak to dopadlo,“ líčila Gabriela.