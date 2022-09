Česko má první loď ve finále, Kopáč s Viktorou to chtějí v pátek napálit. Párovou čtyřku žen oslabila nemoc

„Dokázali jsme se i v takovém počasí zahřát. Jízda nám napověděla, že na tom nejsme vůbec špatně. Uvidíme, jak to dopadne v pátek. Můžeme skončit první, ale taky šestí. Dnes nešlo jen o rozdělení drah pro pátek, kdy to budeme chtít napálit," řekl 40letý Kopáč.

Zvítězili Turci před Italy a českou dvojkou. Těsně za ní skončili Maďaři, posádky USA i Egypta vzali rozjížďku opravdu jen tréninkově. „Překvapili mě Turci, to jsou teprve osmnáctiletí kluci a jeli výborně. My si v nadcházejících třech dnech dáme pár rychlejších tréninků, jinak se budeme snažit držet spíše v teple, protože tady na kanále je opravdu chladno," dodal o osm roku mladší Viktora.

Na předchozích dvou MS obsadili šesté a páté místo, doma chtěji rozhodně skončit lépe.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Veslař Jan Cincibuch během rozjížďek v rámci ME ve veslování.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Česká čtyřka bez kormidelníka dojela ve své rozjížďce beznadějně poslední, o semifinále se musí pokusit v úterý před polednem v opravě a k postupu potřebují dojet na prvním či druhém místě. „Nedokážu přesně říct, co se nám na vodě stalo. Už někde na pětistovce jsme chytily vlny z obou stran a všichni nám ujeli," mínil háček Dmytro Baranivskyj. „Pro nás to bylo docela tvrdé poznání reality, nefungovali jsme jako posádka. Recept, co s tím, je jednoduchý. Opravu musíme jet o dost lépe a rychle," líčil veslovod Adam Kapa.

Žádnou loď nepředjela ani reprezentační párová čtyřka žen, kde se na poslední chvíli měnilo složení. Původně mělo jet na stroku Simona Pašková, která ale už v dějišti MS onemocněla a místo ní se do posádky dostala Anna Šantrůčková. „Bylo to pro mě hodně složité chytit tempo posádky, taková změna na poslední chvíli je dost výrazná, ale musíme se s tím zkusit nějak vyrovnat," vykládala nová členka posádky, kde žádné veslařce ještě není ani 22 let.

Došlo také k přesednutí, takže novým veslovodem se stala Eliška Podrazilová. „Vrátila jsem se na tuto pozici po roce a půl. Víme, že musíme v lodi lépe komunikovat, aby byly slyšet nástupy," líčila strokyně, jejíž sestřenice Barbora Podrazilová seděla na háčku. V úterní opravě potřebují Češky být do 3. místa, aby se dostaly do čtvrtečního semifinále.