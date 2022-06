Děsivý kolaps na MS. Najednou jsem šla ke dnu, vybavuje si plavkyně hororový kolaps

„Vybavuji si, že jsem měla (během závodu) pocit, že jsem podala dobrý výkon. Vlastně možná svůj nejlepší. Nejenom co do výkonu, ale také jak moc jsem si to užila. Z toho mám velkou radost a jsem na sebe za to pyšná," vracela se Alvarezová v rozhovoru pro NBC Nightly News ke středečnímu klání.