Marná snaha o další české finále. Antošová ani mužský dvojskif nepostoupily, v semifinále obsadily pátá místa

Jenže pak přišel zdrcující nástup soupeřek, na nějž česká reprezentantka nezareagovala. "Odvedla jsem maximum, co jsem v sobě našla, na víc v těch posledních stovkách metrů nebylo," mínila Antošová.

O finále se snažili zabojovat i Cincibuch s Podrazilem, jenže brzy jim odjely nakonec postupující lodě Austrálie, Španělska a Moldavska. „Tradičně nám soupeři cukli hned na začátku. Snažili jsme se pak odvést co nejlepší výkon, ale na finále A to prostě nebylo," říkal Jakub Podrazil.

Český dvojskif se zhruba na kilometru snažil chytit Italů, ale ani to se mu nepovedlo, takže zaostala od postupu téměř čtyři sekundy a nakonec tak uhájil jen americký skalp. „Čekali jsme zhruba takové rozložení. Jak jsme na tom reálně my, to ukáže náš nedělní boj o sedmé až dvanácté místo," mínil Jan Cincibuch. „Nechceme se ale svazovat nějakým konkrétním plánem na pořadí, spíš chceme v neděli jít z vody s dobrým pocitem," doplnil Podrazil.