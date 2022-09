Nedá se s tím nic dělat. Obhajoba olympijského bronzu se nechystá, Dostál má jiné plány

Čtyřkajak pro mě měl smysl, jen kdyby se bojovalo o medaile. Pokud bych byl schopen pomoct funkční lodi, která jezdí dobré výsledky. Ale to se nedělo beze mě a byl by zázrak, kdyby se to povedlo se mnou. To se nestalo, spíš to dopadlo naopak.

Bavili jsme se, hodnotili sezonu a bohužel dospěli k tomu, že debl, který jsme jezdili, byl bezvadný, ale jen na kilometru. Na té pětistovce nám to nejelo a bohužel se s tím nedá nic dělat, když sedím jako těžší vepředu. A kdybych se vrátil, Radek by musel na háček, ale on je šikovný zadák. Nedává to smysl… Ale neznamená to, že bych nezkusil debl s někým jiným. S kým? Ve hře je jediná možnost, už jsme to probírali, ale ještě to nechceme pouštět ven.