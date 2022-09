Svaz se obává o provoz plaveckých bazénů, Podolí hrozí i uzavření

"Z mnoha zdrojů evidujeme, že podmínky pro trénink plavání budou s vysokou mírou pravděpodobnosti velmi ztížené a pravděpodobně i více finančně náročné. Do jaké míry, bohužel nedokážeme v současné době přesně definovat. Vzhledem k informacím o rostoucích cenách energií ovšem očekáváme, že s tím, jak se náklady pro provozovatele budou zvyšovat, tak budou vznikat i potřeby na krytí těchto výdajů, ať již v podobě zdražení vstupů či pronájmů jednotlivých bazénů, či šetřením energií v podobě nižší výhřevnosti bazénů," uvedl pro ČTK generální sekretář Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek.

Vzhledem ke snaze vládních představitelů o řešení energetické krize považuje za obtížné předpovídat, jak to bude v zimě vypadat. "Předpokládáme ovšem, že provozovatelé bazénů budou pravděpodobně nuceni zaujmout postoj ve vztahu k navýšeným cenám energií ve formě snížení teploty vody, případně částečné či kompletní uzávěry. Těžko se ovšem situace predikuje, jelikož situace s energiemi se mění poměrně dynamicky," poznamenal.

Na Strahově trenérka Škábová zatím žádné zhoršení nezaznamenala. Mírné ochlazení bazénu z teploty nad 27 stupňů Celsia vnímá pozitivně. "Bazény byly pro nás sportovní plavce přehřívané. To, že se o půl stupně zchladila voda, je pro nás spíš dobře. Na rozdíl od veřejnosti, která se spíše koupe, jsou závodní plavci pořád v pohybu a zahřejí se," řekla ČTK.

Hraniční teplotou pro trénink je 25 stupňů. Asociace bazénů a saun ČR ale v srpnu varovala, že drahé energie mohou provozovatele bazénů donutit snížit teplotu bazénů ze současných průměrných 26 stupňů na 22 stupňů Celsia. Škábová takový scénář neočekává. "To by tam nešla ani veřejnost, to si provozovatelé nemohou dovolit. Těch 25 stupňů je minimum, na které mohou jít," uvedla.