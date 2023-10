Ublížit kamarádce? To nikdy. Talentovaná Češka radši bude krotit nového Demona

Země galského kohouta jí přirostla k srdci, od střední školy se učí francouzsky. „Líbí se mi tamní atmosféra, Francouzi jsou většinou otevření a jak někdy moc neumí anglicky, tak mě to aspoň tlačí do francouzštiny,“ popisuje studentka Vysoké školy ekonomické.

Při světovém šampionátu v Londýně vybojovala pro Česko účastnické místo na hrách v Paříži, ale to neznamená, že už by se mohla na olympiádu balit. Čeká ji ještě tuhá bitva v domácí konkurenci o jediné místo.

„Rozhodla jsem se do toho pořádně opřít, vyrazit na víc soustředění,“ plánuje. To klíčové přijde v Austrálii, nebo na ostrově Réunion. „Ve hře bylo i Rio de Janeiro, je tam super kanál, ale tam se hůř plánuje, občas vypnou vodu, což pro nás není ideální,“ ví.

Na novém modelu pocítila značný rozdíl. „Točí se rychleji. Když jsem se pak vrátila do té staré, trochu jsem se cítila jako bych otáčela parník,“ usmála se. „A teď se staví tratě na rychlé otočky,“ vysvětluje, proč se před olympijskou sezonou pouští do poměrně radikální změny.

„Byla tam dvě vykloubená ramena, viděla jsem, že Terka jela do nemocnice, pak jsem viděla, co se stalo Vítkovi,“ vypočítává tržnou ránu Terezy Fišerová a natržený mezižeberní sval Víta Přindiše.

„Já nejsem bojovný typ, neumím si představit, že bych někomu ublížila, kór kamarádce. Zůstanu u slalomu pěkně sama, to mi vyhovuje,“ usmívá se, byť připouští, že pokud by se do Paříže nominovala jako jedna ze dvou českých slalomářek, šanci jet novou olympijskou disciplínu by neodmítla.