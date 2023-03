Vencl se chce jako první potopit na jeden nádech a bez neoprenu do 50 metrů

Jiní potápěči bez přístrojů už takhle hluboko byli, ale v neoprenu. Vencl se o totéž pokusí v plavkách. V mrazivé vodě by měl strávit něco málo přes minutu a půl. Ponoří se do padesátimetrové hloubky jen s pomocí ploutve a vodícího lana. "Udělat něco, co ještě nikdo nikdy neudělal, je výzva a ohromná motivace. Ať dělám cokoliv, vždy se chci zlepšovat a překonávat sám sebe. A tady jsem zvědavý, jestli v sobě najdu sílu a dokážu to," uvedl Vencl.

Jezero Sils nedaleko Svatého Mořice si pro tento rekordní pokus vybral, protože bylo potřeba najít jezero dostatečně hluboké a pevně zamrzlé. To Sils hluboké 71 metrů a ležící v nadmořské výšce 1800 metrů splňuje. Průzračná voda tohoto jezera by navíc měla umožnit natáčení pokusu podvodním dronem.

Vedle extrémně chladné vody a nedostatku kyslíku se bude muset Vencl vyrovnávat s tlakem vody, což je největší rozdíl ve srovnání s jeho rekordním plaváním pod ledem. A v ledové vodě je to velká výzva. "Pokud jste ve stresu, zatnou se vám automaticky svaly kolem ramen a krku a to zapříčiní, že nedokážete vyrovnávat tlak. A extrémní chlad i zkušeného freedivera může dostat do tak velkého stresu, že může mít s vyrovnáváním tlaku problém," uvedl Vencl.

Un apnéiste tchèque veut battre le record de nage sous glace 🧊 🏊‍♂️ Le plongeur tchèque David Vencl profite de l'hiver froid de cette année pour se préparer à établir un nouveau record du monde de nage sous la glace en apnée et espère atteindre les 80 mètres 🥇 pic.twitter.com/oNzUduuWks — Ouest-France (@OuestFrance) February 16, 2021