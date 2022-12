Veslařský svaz čelí podezření, že kupoval za dotace předražené lodě

Veslaři v roce 2019 koupili 12 lodí od německého výrobce Empacher a italské firmy Filippi prostřednictvím své dceřiné společnosti Sportcentrum Račice. Zaplatili za ně 7,4 milionu korun bez daně. Podle Radiožurnálu by ale přímo u výrobců zaplatili o milion korun méně. Situace se opakovala i v dalších dvou letech, kdy rozdíl v cenách činil více než 800 000 korun.

Bývalý šéf svazu Dušan Macháček ani místopředseda svazu pro ekonomiku Petr Hlídek, který jej řídí dnes, se k situaci nevyjádřili. Ondřej Šebek, jenž se 1. prosince přesunul z pozice předsedy ČVS do pozice šéfa NSA, pochybení odmítl. "Nevnímám tam jakýkoli prostor pro pochyby, veškerá výběrová řízení byla zadána v souladu se zákonem," uvedl Šebek.

Kontrolní orgány agentury ale situaci nyní prošetří. Šebek, který je v tomto případě ve střetu zájmů, do kontroly nebude vstupovat. "Můžu garantovat, že do toho vůbec nebudu zasahovat. Nejsem šílenec, aby první, co tady udělám, bylo, že bych komunikoval s kontrolním úsekem o kontrole veslařského svazu. Kdyby se tam našlo pochybení, budu postupovat velmi striktně," řekl Šebek.