Davidová o své vášni: Jednou si chci najít práci u koní

Na svém instagramovém profilu má heslo: Nejdřív koně, pak odpočinek. Během olympijských her v Pekingu byla stoprocentně koncentrovaná na biatlon, k medaili neměla dvakrát daleko. Kdykoliv to ale jen trochu jde, biatlon trochu ustoupí stranou a mistryně světa Markéta Davidová vyráží do stájí za klisnou Shelly, o níž mluví s úctou jako o koňské dámě v letech.

Foto: Filip Knoll/Red Bull Česká biatlonistka Markéta Davidová tráví volný čas s klisnou Shelly.Foto : Filip Knoll/Red Bull

