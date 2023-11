Hořká porážka. Je to zvláštní, že to říkám po prvním závodě! Biatlonová superstar bije na poplach

Až do třetí střelby to Simonové v jednotlivcích šlo v Östersundu vcelku podle plánu. Od té doby to ale šlo s Francouzkou z kopce. Sedmadvacetiletá závodnice chybovala zprvu střídmě, v závěrečné střelbě ale minula další tři terče. Se čtyřmi trestnými minutami se propadla na 31. místo. „Hořká porážka,“ přiznala pro L'Équipe po závodě a přidala další vysvětlující slova.

„Chyběla mi mentální svěžest. Je zvláštní, že to říkám po prvním závodě, ale jsem psychicky vyčerpaná. Není to závod, na který bych měla snad zapomenout, ale musím znovu najít mentální svěžest, abych to zvládla. a dokázala se znovu soustředit v rozhodujících okamžicích,“ vysvětlovala Simonová, která svůj stav na konci individuálního závodu označila za zhroucení.

Francouzka přitom byla v minulé sezóně pro soupeřky až hrozivě konzistentní. O tom, proč zkraje sezony zcela propadla, lze jen spekulovat. Sama však naznačila, že se na ní podepsalo minulé ´žhavé´ léto s aférou s kreditními kartami a třaskavými vztahy s dalšími reprezentanty.

Celková vítězka Světového poháru se dostávala často do negativních titulků. Ve francouzském týmu byla vnímána hodně kriticky. Kvůli podezření z krádeže a zpronevěry ji dokonce na kratší časový úsek zadržela v Albertvillu policie. Obvinění popírala, vyjádřila se, že v aféře je sama obětí.