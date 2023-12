Hvězdný norský biatlonista se bojí vyhazovu z reprezentace: Zažil jsem nejhorších 24 hodin

S podobnými problémy se potýká i jeho krajan Sturla Holm Laegreid, jenž se s Östersundem loučil 25. místem ve stíhačce. A i on se potýkal s nemocnými plícemi. Jeho forma není optimální a sám neví proč. Zvažoval dokonce, že by opustil kolotoč SP a věnoval se doma tréninku. Nicméně byl donominován i na závody do Hochfilzenu.