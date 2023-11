Obavy o biatlonovou šampionku. Ten domek z karet už kolabuje, varuje expert

„Chyběla mi mentální svěžest. Je zvláštní, že to říkám po prvním závodě, ale jsem psychicky vyčerpaná. Není to závod, na který bych měla snad zapomenout, ale musím znovu najít mentální svěžest, abych to zvládla. a dokázala se znovu soustředit v rozhodujících okamžicích,“ překvapila Francouzka otevřeným přiznáním pro deník L´Equipé poté, co v Östresundu obsadila v prvním individuálním závodě až 31. příčku.