Jak na nervozitu před parádním biatlonovým debutem? U počítače i s volantem v ruce

Jenže být jen fanouškem mu nestačilo, chtěl se ještě víc vžít do pocitů pilotů. „Před dvěma lety jsem si pořídil první volant a chytlo mě to. Pak jsem si říkal, že si koupím ještě lepší, aby měl i odpor a přiblížilo se to realitě,“ vypráví Mikyska.

A jako soutěživý typ by si rád porovnal síly s nejlepšími hráči. „Přemýšlel jsem, že se zkusím dostat do jedné české ligy v esportu. Díval jsem se na kritéria, že musím zajet tři rychlá kola na jednom okruhu, což byl letos Silverstone, který umím nejlíp. Nakonec jsem se na to vykašlal, ale třeba příští rok to zkusím,“ přemítá.