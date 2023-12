Je to brutální. Olympijský šampion se musí pakovat z biatlonového Světového poháru

„V mužské špičce je to teď opravdu tvrdé. I když mají někteří závodníci za sebou skvělé výkony v této sezoně, nezaručuje jim to setrvání ve Světovém poháru,“ vysvětloval v tiskové zprávě šéf norské reprezentace Per Arne Botnan.

31letý Christiansen zmeškal na začátku sezony testovací závody v Sjosjönu, ale už v Östersundu v rámci SP dokázal dojet na třetím místě ve stíhačce. Je to sice zatím jeho jediné umístění na stupních vítězů v této sezoně, nicméně v průběžném pořadí SP mu patří velmi solidní sedmá příčka.

„Jsem tímhle krokem velmi překvapený, protože elitní biatlonisté byli mnohokrát podrženi, bylo skoro nemožné se přes ně do Světového poháru dostat. Bylo to vidět hlavně před Vánoci minulý rok s Endre Strömsheimem. Tehdy měl dostat přednost před Tarjeiem Bö, ale nestalo se to,“ diví se nyní expert televize NRK Ola Lunde.

Christiansena nahradí 24nováček Johan-Olav Smørdal Botn, jenž byl v této sezoně na stupních vítězů ve všech devíti závodech IBU Cupu, v nichž byl šestkrát první. „Je to až neskutečné. Poprvé jdu do Světového poháru. Bude to velmi vzrušující,“ je natěšený na svoji premiéru Botn.

Za svoji šanci prý trochu paradoxně může poděkovat německému konkurentovi Philippu Hornovi, jenž byl rovněž povýšen do Světového poháru, do něhož vlétl skvělým čtvrtým místem ve sprintu ve švýcarském Lenzerheide. Je možné, že se norští trenéři tímto krokem německého týmu inspirovali.

V norském týmu je však konkurence obrovská. V průběžném pořadí SP je šest Norů v elitní sedmičce.