Nenávist, strach a teď zase sláva. Italská biatlonistka vede SP a zažívá druhé mládí

V předešlých letech procházela těžkým obdobím. O to větší radost má z posledních výsledků, kterými si může připomínat celkové druhé místo ze SP v pro ni vydařené sezoně 2018/2019. Tehdy ji předstihla jen krajanka Dorothea Wiererová. Do posledního závodu zimy spolu bojovaly o triumf.

Pronásledovala ji ovšem noční můra, problém se základním stavebním prvkem pro dobrý výkon v biatlonu. „Bála jsem se chyb, loni se to změnilo přímo ve strach ze střelby," říká. Pomoc našla u trenérů, Jonne Kähkönen a Edoardo Mezzaro ji v úvodu nové sezony vytáhli k solidní, až pětadevadesátiprocentní úspěšnosti.

Sama to nezmiňuje, nicméně podle expertů jí už teď pomáhá i to, že od jara trénuje bez Wiererové (připravuje se s mužskou reprezentací), ale ve společnosti nové italské generace. "Užíváme si spolu spoustu legrace, je to moje druhé mládí," uzavírá.