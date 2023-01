Obrátil zbraň proti sobě. Frustrovaný biatlonista v Pokljuce na střelnici všechny vyděsil

Zkušený 31letý biatlonista ztratil rovnováhu při sjezdu a při pádu se mu zřejmě dostal sníh do hlavně pušky. Jeho frustrace naplno probublala na střelnici, snažil se pušku dostat do provozuschopného stavu, ale jeho počínání bylo hodně neopatrné a proti všem pravidlům bezpečnosti.

🎿🇸🇮 | Een ongelukkig moment voor Thierry Langer.. Hij komt ten val in de Mixed Relay en krijgt daarbij sneeuw in zijn geweer. Toch weet hij foutloos te blijven bij het schieten... Petje af.. 😯😯 #POK23 https://t.co/5AMOujotCJ

„Ne, ne, ne. Tohle fakt ne," nevěřil svým očím Dale. "Namířit hlaveň na vlastní hlavu, to je to nejhorší, co můžete udělat, něco takového si biatlonista nemůže dovolit. Na tohle se nedívá dobře. To je první věc v učebnici biatlonu. Se zbraní musíte zacházet s respektem," upozornil.