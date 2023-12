Biatlonistka prožila pohádku, teď ji čeká návrat do reality

Třetí místo Skoganové ze stíhacího závodu je o to působivější, že se v minulé sezoně nedostala do norského týmu pro IBU Cupu. O tom, že s kariérou pětadvacetileté závodnice to bylo hodně na hraně svědčí i to, že má civilní zaměstnání. Pracuje jako prodavačka v obchodě se sportovními potřebami v Lillehammeru.