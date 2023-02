Braathen je po operaci slepého střeva, MS chce stihnout

Lídr hodnocení slalomářů ve Světovém poháru Lucas Braathen se dva týdny před mistrovstvím světa podrobil akutní operaci slepého střeva. Do nemocnice v Zell am See nastoupil norský lyžař se zánětem, kvůli němuž přijde o sobotní slalom v Chamonix. Ten je posledním pohárovým závodem před šampionátem ve Francii.

