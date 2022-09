Divoké léto Dubovské! Slovenská hvězda jí dodává sebevědomí, odpadne starost navíc

Znám ho odmala, říkáme mu Smrki, pět let dělal servisáka Ivicovi Kosteličovi, pak trénoval v Rusku. Dostala jsem se k němu na poslední chvíli, trenérů je málo a já párkrát zaváhala. Pak jsem dostala doporučení na něj a postupně si na sebe zvykáme, s každým kempem je to lepší.

Ještě když závodila, vždy mi ochotně poradila, i teď jsem s ní konzultovala výběr trenérů. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že mě bude trénovat, ale má rodinu a své povinnosti včetně komentování. Ale v rámci Evropy by měla být se mnou. Už přišla s tím, že bych měla zlepšit starty, ale hlavně mi dodává sebevědomí, že když mě vidí, není možná abych nejezdila ještě lepší výsledky. Můžu se od Veroniky hodně naučit, mám k ní velký respekt.

Často trénujete v hale v Litvě, bude to do budoucna kvůli tání ledovců nutnost?

Myslím, že ano. Týmy, které jezdí obřák a hlavně rychlostní disciplíny, jezdí do Argentiny a Chile, my měli od začátku dané, že pojedeme v září do haly. Skoro všechny ledovce kromě Saas-Fee už byly zavřené, takže tréninků v hale bude s oteplováním čím dál víc, za pár let už ledovce v létě už nebudou…