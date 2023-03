Jeden z nejúspěšnějších sdruženářů historie Frenzel končí kariéru

Frenzel oznámil pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung konec kariéry týden a půl poté, co v Planici získal díky stříbru v závodu družstev 18. medaili na MS - více jich nikdo v severské kombinaci nevybojoval. "Tahle medaile byl můj poslední sportovní cíl. V Planici se pro mě kruh uzavřel. Ještě jednou to všechno do sebe zapadlo. Teď už je to dobré, žádné další potvrzení nepotřebuju," řekl Frenzel.