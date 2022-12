Návrat české bojovnice. Adamczyková se rok po vážném zranění chystá na kvalifikaci SP

Trenéra Jelínka svým výkonem nadchla. "Kdyby mi někdo před dvěma třemi měsíci řekl, že pojede plný trénink a bude vypadat dobře, tak bych na to nevsadil ani zlámanou grešli. Můj tip byl, že pokud se dostane do toho závodního kolotoče, tak to bude až ke konci sezony, jestli vůbec. Velmi příjemně mě překvapila. Rozhodli jsme se, že zkusí kvalifikaci, a pak se rozmyslíme, jak to bude dál," uvedl.