Spory v lyžařské reprezentaci. Potřebujeme zdvojnásobit plat, žádá hvězda

Švédský národní tým běžeckého lyžování, nejspíš i díky absenci Rusů, zažil rekordně úspěšnou zimu. Z MS přivezl 12 medailí a za sezonu nasbíral celkem 43 umístění na stupních vítězů ve Světovém poháru, což je pro něj vůbec nejlepší bilance v historii.

Jenže teď už se pomalu začíná s přípravami na další sezonu, chystají se nové kontrakty pro reprezentanty a s tím se objevil i starý známý strašák. Spory o finanční odměny. Podobně jako třeba česká hvězda Ester Ledecká, hned trio elitních Švédek loni dlouho oddalovalo podpis reprezentačního kontraktu.

Linn Svahnová, Frida Karlssonová a Maja Dahlqvistová strávily celou přípravu mimo reprezentační tým a důležitou smlouvu nakonec podepsaly až v listopadu.

Halfvarsson už tehdy označoval svazové odměny za „příšerně špatné" a nyní se ozval znovu. „Tak, jak to je nyní, to není dobré. Chceme změnu," hodnotil pro list Expressen současný stav, kdy on a jeho reprezentační parťáci dostávají základ 200 000 švédských korun ročně (Přes 400 000 Kč). Jako adekvátní by si představoval zhruba dvojnásobek.

Chtěl by sumu odpovídají průměrnému švédskému platu, který činí zhruba 440 tisíc SEK. „Tak, jak je to dosud, vlastně ani nemáme skutečný plat. My, kteří jsme v A týmu, bychom ho ale měli mít. A ti, co jsou béčku, by měli dostávat to, co dávali dosud nám," nastínil své představy 34letý veterán.

Více než dvojnásobné navýšení považuje za adekvátní. „Ano, tak by to bylo dobré. Hlavní ale je, aby to šlo nahoru. Jestli to nakonec bude 300 tisíc, nebo 400 tisíc, to je se ještě uvidí," pokračoval.

Ředitel běžecké sekce na lyžařském svazu Lars Öberg ale úvahy o čtyřistatisícovém ročním platu rázně utnul. „Ne, 400 tisíc to nebude. Ale tou věcí se zabýváme. O kolik můžeme sumu navýšit, zatím nemůžu sdělit," uvedl Öberg.