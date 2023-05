StarDance místo části sezony? Je to něco nového, chci si udělat radost, říká Adamczyková

Vaše poslední dvě sezony výrazně ovlivnily zlomeniny obou kotníků, váhala jste, jestli si místo soutěže spíše nedopřát kompletní přípravu i zimu na snowboardu?

Původně měla být StarDance minulý podzim a plán byl, že bych odjela olympiádu, ideálně ji vyhrála, a další zimu šla do StarDance. Olympiáda se ale pro mě nekonala a StarDance naštěstí taky ne. Tak bylo super, že jsem zvládla mistrovství světa, a tím, že jsem ho vyhrála, jsem si říkala, že si to snad můžu dovolit a udělat si radost. Ježdění mě samozřejmě baví, ale tohle je něco nového.

Co na to říkal váš trenér Marek Jelínek?

Konzultovali jsme to, řekl mi svůj názor, že se mu to samozřejmě nelíbí a že StarDance je vnímané spíš pro sportovce po kariéře. Já mu ale asi řekla trochu jako hotovou věc, že mi to nabídli a že bych do toho chtěla jít. (úsměv) Myslím, že výsledků mám za sebou dost, předpokládám, že mi půl sezony uteče, v prosinci tam máme dva závody. Na začátku ledna jich ale moc není a na konci bych ledna mohla naskočit. A v únoru a březnu je závodů nejvíc. Suchou přípravu a trénink budu samozřejmě dělat, uteče mi podzim na sněhu, ale v minulé sezoně jsem toho také moc nenatrénovala. Musím doufat ve své zkušenosti.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Eva Adamczyková se stala počtvrté v kariéře Královnou bílé stopy

Při tanci asi dostanou zabrat i vaše pošramocené kotníky…

Při vyhlášení Krále bílé stopy jsem měla podpatky a necítila se moc dobře. Ale budu na nich chodit dva měsíce a na trénincích. Všichni říkali, že v tom vařili a dělali vše doma, aby si zvykli. A kotníky zvládly hodně věcí. Vloni jsem myslela, že nebudu moct jezdit a v prosinci už se mi jezdilo dobře. Adaptují se, ale podpatků se bojím, na ně nejsem zvyklá.

S manželem Markem Adamczykem, s nímž se potkáte i ve StarDance, jste si teď zahráli v klipu vaší kamarádky Báry Polákové Sousedův trávník. Opravdu umíte na bicí?

Neumím. (směje se) Naštěstí jste neslyšeli ten originální zvuk, z toho mě bolela hlava. Ostatní holky neměly nástroje zapojené, já do toho musela bouchat a bylo to strašné, hrozně jsem se jim omlouvala. Bára vždycky natáhne všechny kámoše a udělá z toho videoklip. I dědeček s babičkou, co tam hrají, jsou rodiče Máry. Jsme takoví stálí zákazníci, ale byla to sranda.

Vy jste skoro celý duben trávila se svou klisnou Demi Moore. Nejsou ve stájích překvapení, když olympijská vítězka třeba kydá hnůj?

Už jsem tam byla, tak mě znají. Jela jsem ke kamarádce, která mi na začátku obsedávala a trénovala koně. Jmenuje se ta pozice working student, že tam jedete minimálně na měsíc, s koněm jste zadarmo ubytovaní a ustájení, ale odpracujete si to. A já se chtěla se svou kobylou posunout, měli jsme každý den trénink, jen asi pět dnů volno. Ráno jsme obstarali koně, sbírali bobky… Byla to zábava, furt jsme měli špinavé oblečení, jezdili dodávkou pro seno. Vrátila jsem se do dětských let, protože jako dítě jsem celé prázdniny pomáhala u nás na Strážném s koňskými tábory. Fyzicky jsem si neodpočinula, ale mentálně jo, s holkama jsme měli super atmosféru. Musela jsem to probrat doma, ale i Mára to sám zvládnul.

Koncem dubna vám bylo třicet, oslavila jste jubileum?