Zlatá Ester po triumfu myslela i na Ukrajinu. Je šílený, co se děje. Jsem pro mír, vzkázala

Po Lake Louise a Val D'Isere máte třetí triumf v závodě SP v kariéře. Jak si to užíváte?

Mám hroznou radost, jsou to tři úplně jiné kopce. Jsem ráda, že jsem to zvládla zrovna tady, kde jsem to loni nabořila do těch sítí. Tak, že jsem se sem vrátila, dokázala dojet do cíle, a ještě takhle rychle.

V Crans Montaně jste byla třetí, druhá, teď první. V čem je pro Vás kouzlo této sjezdovky?

Je hodně specifická, řekla bych, že je jedna z nejtěžších, nebo aspoň pro mě vždycky byla ve svěťáku. Zároveň je moc krásná, je tam spousta zajímavých pasáží, které se musí povést perfektně, aby to vyšlo. Jsem ráda, že se mi to povedlo a zajela jsem stopu, jakou jsme si s trenéry naplánovali.

Start jste měla druhý nejrychlejší a pak už jste měla nejlepší mezičasy ze všech, takže to byla ideální jízda? Bude mít vůbec trenér kde hledat nedostatky?

Jo, kluci už to začali analyzovat. Byla jsem na dopingové kontrole a než jsem se dostala na pokoj, tak už to kluci analyzovali a našli tam ještě rezervy. To je za mě správně a úplně v pořádku. Jsem ráda, že se budu moct ještě zlepšovat.

Kde byla nejtěžší místa trati?

Těch míst je tam víc, od startu až do cíle. Trať je celá hodně náročná a zároveň i hodně zábavná. Jsem ráda, že se mi to takhle celé povedlo.

Na místě pro lídra závodu jste si poseděla hodně dlouho. Jaké to byly pocity, když až na Cornellu Huetterovou všechny soupeřky dojížděly se ztrátou více než vteřiny?

Bylo to dobrý. Byla jsem ráda za tu jízdu, co jsem zajela, protože jsem se v posledních dnech ještě necítila úplně dobře. Pořád jsem bojovala s těmi zdravotními potížemi, co jsem si přivezla z Číny. Nebyla jsem stoprocentní. V trénincích jsem dělala spoustu chyb, teď už jsem se cítila lépe. Musím poděkovat svému fyzioterapeutovi a celému týmu i Milošovi za skvěle připravené lyže. Bez těch všech bych to nezvládla a jsem ráda, že je všechny mám.

Hned jste někomu volala vysílačkou, můžete prozradit komu a co?

Dávala jsem report Ilce, ta měla myslím osmnáctku. Většinou si dáváme reporty podle toho, která z nás jede první. Vždycky si řekneme, jak vypadá trať, protože pocitově je to každý den jiné. Některé pasáže mi dnes přišly pomalejší, ve spodních částech zase naopak. Říkala jsem jí, že to může tlačit a všechno je v pohodě, že si to může užít.

Z olympiády jste odjížděla se zdravotními problémy. Jak náročná byla rehabilitace a byla jste ještě při sobotním závodě nějak limitována?

Už jsem se cítili dobře. Děkuji všem doktorům (směje se), fyzioterapeutům i panu profesorovi Kolářovi, že se o mě ty tři dny, co jsem byla v Praze, postaral. Že jsem se mohla takhle rychle vrátit. Závod byl dobrý a cítila jsem se fajn.

V neděli vás čeká další závod. Je reálné poprvé v kariéře vyhrát dva závody po sobě?

V neděli mě čeká Super-G a co je reálné, to se uvidí. Uvidíme, jak se vyspím, jak se budu cítit. Doufám, že dobře, že se týmem dokážeme na závod dobře připravit. Doufám, že mě to bude bavit a já si to užiju jako ten sjezd. Když se mi tohle podaří, tak budu šťastná tak jako tak.

Jak těžké bylo soustředit se na sport v současné situaci, kdy došlo k invazi Ruska na Ukrajinu. Ta situace hýbe celým světem...