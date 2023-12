Předčasné Vánoce českého talentu, září i s dlahou! Ester? Na ni je celý svět krátký, tuší

Vím o ní. Při jízdě ne, ale když sundám dlahu a rukavice, tak ano, ohyb ještě není takový jako předtím. Ale je to už lepší, přece jen jsou to od zranění čtyři týdny.

Ne úplně s jejich posvěcením, spíš sama, ale doufala jsem, že když půjde poctivě do dlahy, kterou budu mít pořád, tak to bude dobré.

Asi odmala jsem to tak měla, že všechno, nebo nic. Ale jde to líp, když jste v kvalifikaci třináctí, pak nemáte co ztratit a můžete se jen posunout. Když jsem byla teď čtvrtá, je to na hlavu těžší, můžete se propadnout. Líp se pořád útočí zezadu.