TOP 2023: Na prkně Adamczyková vládla, parketu těsně ne

Na zlato ještě čeká, sní, že jen do pařížského olympijského finále. I letošní atletická sezona ale obstarala vydatný přísun cenností do sbírky oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Na mistrovství světa v Budapešti obhájil bronz za indicko-pákistánským dvojblokem, na konci sezony potřetí třímal diamantovou trofej pro vítěze prestižního seriálu. Česká atletika v Budapešti zažila i mnohem senzačnější radost. Smíšená štafeta Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm, Lada Vondrová i díky pádu nizozemské hvězdy Bolové před cílem skončila ke svému úžasu třetí. Na halovém ME v Istanbulu se blýskl stříbrem koulař Tomáš Staněk, bronzem tyčkařka Amálie Švábíková.