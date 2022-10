Zimní hry v Saúdské Arábii? Je to děsivé, vůbec jsme se nepoučili, nechápe olympijský šampion

"Je to opravdu děsivé. Zřejmě jsme se vůbec nepoučili," řekl legendární německý lyžař Markus Wasmeier agentuře SID. "Je šílené, že se tohle dá ještě považovat za udržitelné. To, co se tam odehrává, je opravdu bizarní," prohlásil dvojnásobný olympijský vítěz z Lillehammeru 1994.