Votroci vyhráli i ve třetím kole druhé ligy

Hradec pod vedením nového trenéra Zdenka Frťaly vstoupil do sezóny v dobré formě a potvrdil ji i v Sokolově. Hosty poslal ve 40. minutě do vedení po individuální akci Vlkanova, po změně stran si dal domácí Mišůn hlavou vlastní gól a v 88. minutě přidal třetí královéhradeckou branku Kvída. To už Sokolov dohrával v deseti, i tak ještě snížil zásluhou Ševčíkovy hlavičky. Domácí svěřenci kouče Pavla Horvátha prohráli už potřetí.

Dosud neporažený zůstává Varnsdorf, který překvapivě remizoval v Pardubicích bez branek. Domácí favorit měl více ze hry, ale své šance neproměnil. Varnsdorf má na kontě pět bodů, Pardubice o jeden méně.

Neporazitelnost udržel také nováček z Prostějova, který remizoval bez branek s Viktorií Žižkov. V 74. minutě trefil domácí Koudelka břevno a své šance neproměnili ani hosté. Pražané si připsali druhou remízu, stejně jako soupeř.