Praha 3 jedná s Viktorií Žižkov o prodeji fotbalového stadionu

Druholigový fotbalový klub Viktoria Žižkov a její nový majitel Martin Louda oslovili Prahu 3 s nabídkou na odkup žižkovského stadionu, který vlastní městská část. Radnice nabídku zvažuje. ČTK to řekl starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). Louda podle něj chce prodej uskutečnit co nejdříve, navrhovaný červnový termín však Ptáček považuje za nereálný.

Starosta řekl, že majitel nabízí odkup stadionu za odhadní cenu s tím, že se zaváže stadion zachovat a výrazně do něj investovat. Ptáček potvrdil, že Louda je ochoten se zavázat k pokutě 50 milionů korun v případě, že by naplánované investice nestihl v termínu. Podle starosty však zatím rozhodnutí nepadlo. "Nechci predikovat, jestli prodáme, či neprodáme," řekl.

Ptáček dodal, že i když klub na prodej z důvodu tlaku Fotbalové asociace České republiky (FAČR) spěchá, navrhovaný termín letos v červnu je z hlediska samosprávy neuskutečnitelný. "Nelze prodávat fotbalový stadion během 14 dnů," řekl. Dodal, že i kdyby se na prodeji dohodla politická reprezentace v Praze 3, s ohledem na vysokou hodnotu majetku by o něm muselo hlasovat i zastupitelstvo Prahy. Nyní je podle Ptáčka důležité dojednat prodloužení licence pro Viktorii Žižkov, kterou může FAČR klubu kvůli nevyhovujícímu stadionu odebrat.

Aby stadion dostál požadavkům asociace, podle Ptáčka je do něj potřeba investovat asi 50 milionů korun. Dodal, že městská část do něj od roku 2016 investovala 23 milionů a Louda je podle svých slov ochoten vložit do stadionu stamiliony korun.

Radnice posuzuje možné varianty

Žižkovská radnice podle starosty ustanovila pracovní skupinu, které se účastní zástupci městské části, klubu, fanoušků a správy stadionu. Radnice nyní posuzuje možné varianty, z čehož by mohla vyplynout protinabídka. Zásadní podle Ptáčka je, aby se neobjevily snahy stadion zrušit a postavit na jeho místě něco jiného. "Je pro nás důležité vymyslet takový postup, aby tam ten fotbalový stadion vždycky zůstal," řekl a dodal, že Viktorka je jedním ze symbolů Žižkova.

Louda je majitelem klubu od ledna. S předchozími majiteli měla městská část problémy, s klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.