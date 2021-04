Chybějí finance. Fotbalisté Blanska ve druhé lize po sezoně i v případě záchrany skončí

Důvody jsou ekonomické. „Základním problémem je, že se nám nepodařilo dokončit jednání o vstupu investora, na kterého jsme dostali kontakt od našeho bývalého sportovního ředitele Oldřicha Merty. Měl pokrýt zhruba čtyřicet až padesát procent rozpočtu. Jednání probíhala od června loňského roku, ale nakonec se ukázalo, že šlo o neseriózní subjekt, který prostředky na vstup do klubu neměl. Z celé transakce, nikoli naší vinou, proto sešlo," mrzí Veselého. „Následně jsme jednali i s řadou dalších potenciálních partnerů, avšak bezúspěšně," prozradil.

Blanenským chybějí také finance od podnikatele Merty, který v klubu do února působil. S přijetím funkce v managementu se zároveň zavázal hradit desetinu rozpočtu.

„V zimě jsem ovšem odmítl jeho návrh angažovat k nám na hostování druholigového fotbalistu za 200 000 korun. Takovou částku jsem považoval mimo realitu. Pan Merta mi druhý den oznámil, že rezignuje na funkci sportovního ředitele, a poté úplně ukončil také svoje působení v Blansku. Doprovodil to i doručením o odstoupení od uzavřené reklamní smlouvy. Přišlo nám to za nekorektní, avšak kapitola angažování se pana Merty v blanenském fotbale tím skončila," vysvětluje Veselý.

Finance chybí celou sezonu

To všechno podle něj znamená významný výpadek v klubových příjmech. „S nedostatkem financí se potýkáme celou sezonu. Umocňují to nemožnost vpustit při mistrovských zápasech diváky do hlediště i značné výdaje na proticovidová opatření. Nebýt prostředků, které jsme získali od dalších sponzorů, a peněz, které jsme si půjčili, neměli bychom na chod klubu už někdy v listopadu či prosinci loňského roku," tvrdí blanenský šéf.

Veselý přiznává, že ho nepříjemná situace vůbec netěší. „Snažili jsme se učinit maximum, aby se druhá liga hrála v Blansku v případě záchrany dál. V současné chvíli ovšem nevidíme jiné řešení než z profesionálního fotbalu odejít," neříká se mu lehce.

Oceňuji charakter hráčů, říká Pulpit

Pro trenéra Martina Pulpita, jehož přivedl v lednu do Blanska Merta, to není vůbec dobrá zpráva. „Ve složité situaci ovšem oceňuju charakter hráčů. Kluci pořád makají na trénincích i v utkáních na sto procent. Uděláme všechno pro to, abychom v tabulce skončili nad sestupovými příčkami," předsevzal si kouč, jehož tým momentálně figuruje na jedenáctém místě se stejným bodovým ziskem jako předposlední Táborsko.

Veselý ujišťuje fanoušky, že pád až do krajských soutěží Blansku rozhodně nehrozí. „Děláme maximum, abychom řádně dokončili druholigové jaro, a finančně zajistili účast mužstva v příštím ročníku MSFL," vzkazuje.

Pulpita nyní už jistý pád Blanska minimálně o soutěž níž hodně mrzí. „Tým má značný potenciál. V dalších sezonách by šel výkonnostně nahoru," je přesvědčený.