Kováč v Opavě skončil na vlastní žádost. Bez sportovního vedení nemělo smysl zůstávat, vysvětloval

To, co prosakovalo už delší dobu, se i stalo. Trenér Radoslav Kováč po sestupu Opavy do druhé ligy nebude u týmu pokračovat. Vedení klubu se s ním domluvilo na předčasném ukončení spolupráce. O jeho nástupci klub v současné době jedná, rozhodnutí padne v nejbližších dnech.

Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 převzal Opavu loni v červnu po Jiřím Balcárkovi. Ve Slezsku podepsal tříletý kontrakt, který ale po jednom roce na vlastní žádost ukončil. „Rozhodl jsme se skončit, protože v Opavě nyní schází sportovní vedení. Nevěděl jsem, kdo bude sportovní ředitel klubu, tím pádem pro mě pokračování nemělo smysl," vysvětloval 41letý Kováč, který Opavu vedl společně s Aloisem Skácelem. „Má smlouvu, takže by pokračovat mohl, ale netuším, jaké mají nyní v Opavě záměry," dodal Kováč.

Konec Pavla Zavadila ve funkci sportovního ředitele byl poslední kapkou? Bez něj už jste nechtěl pokračovat?

Tohle rozhodnutí vedení bylo nepříjemné a hodně nešťastné. A byla to zároveň jedna z příčin mého rozhodnutí. Chtěl jsem vědět, kdo bude dál sportovní ředitel, bavil jsme se na tohle téma se Zdeňkem Pospěchem (od minulého týdne člen klubového představenstva - pozn. aut.), ten to ale dělat nechtěl. Řekl, že na to nemá čas. Neumím si představit stavět tým bez sportovního ředitele, proto jsem se rozhodl v Opavě dále nepokračovat.

Bylo pro vás velké zklamání, že vedení klubu odvolalo vaše nejbližší spolupracovníky (kromě Zavadila skončil ve funkci i ředitel klubu Jaroslav Rovňan) a nechala vás v tom plavat?

Bylo to nešťastné rozhodnutí. Když tohle chtěli, měli to udělat po konci sezony.

Zpočátku jste tu funkci zastával sám spolu s trénování. Vedení vám tuto možnost nabízelo znovu, že?

Ano, ale to nejde skloubit dohromady. To nebyla pro mě motivace, pro mě byla motivace mít oponenturu a člověka, jemuž budu důvěřovat.

Na druhou stranu cílem byla záchrana, a to jste nesplnili. Nenese sportovní ředitel a trenér hlavní zodpovědnost? Nedá se krok vedení z tohoto pohledu chápat?

Dá, ale měli vyhodit trenéra, nikoliv sportovního ředitele. Ten přivádí hráče podle požadavků trenéra. Snažili jsme se soutěž zachránit, ale nepodařilo se to. Po sportovní stránce jde sestup jednoznačně za mnou.

Jak budete na rok v Opava vzpomínat?

Bylo to velmi náročné, na druhou stranu to byla ale výborná zkušenost. Vzpomínat na angažmá v Opavě budu jednoznačně pozitivně. Chtěl bych Opavě za tu šanci poděkovat. Vážím si toho, i když jsme se nezachránili.

Často jste zmiňoval, že narážíte na limity hráčů. I proto jste sestoupili? Nešlo z nich vymáčknout více?

Hráči pracovali velmi dobře celý rok. Tohle jim nelze vytýkat. Ale samozřejmě ty limity tam byly. Kdo viděl poslední zápas s Plzní, tak viděl, že finální fáze nás limitovala. Tenhle zápas byl všeříkající. Ale kluci jsou pracovití, perfektní. Hlavně ti mladí hrozně moc rostou, měl jsme radost jaks e lepšili a posouvali každým zápasem. Z toho mám asi největší radost.

Má Opava na to, aby se hned vrátila do první ligy?

Nemá. Momentálně si myslím, že určitě ne. Musí přijít silný vlastník. Opava má neuvěřitelný potenciál, krásný stadion. Akorát to chce sehnat nějakého silného majitele, který by tomu dal stabilitu.

Zleva Matěj Helešic z Opavy a Radek Látal z Olomouce.

Jaroslav Ožana, ČTK

Už víte, kam povedou vaší další trenérské kroky?

Teď se vrátím domů do Prahy, trochu si odpočinu a uvidím, co bude. U trénování bych rád zůstal, moc mě to baví. Každý trenér chce být úspěšný, nám se to nepovedlo, ale tahle práce mě naplňuje.

Budete mít nyní čas se vrhnout na studium trenérské licence?

To je má aktuální priorita. Úspěšně zvládnout studium trenéřiny.