Sparta B - Táborsko 4:1 Gabriel nasměroval mladíky k výhře, trefil se i Vácha. Vlašim válí, Brno ztratilo

Domácí dvěma slepenými brankami v rozmezí pěti minut odskočili na rozdíl dvou branek, trefili se Adam Gabriel a Kozák.

Po pauze svůj náskok rezerva Sparty ještě zvětšila. Gól si připsali střídající hráči Schánělec a mazák Vácha. Čestnou branku hostí vstřelil v nastavení Matoušek, Táborsko si tak ze Strahova odvezlo porážku 1:4. Sparta Praha B je v tabulce momentálně druhá, Jihočeši sedmí.

„První poločas jsme nezačali nejlépe, hosty jsme pustili do dvou šancí. Pak jsme se dostali do zápasu, začali jsme hrát více na míči a získali kontrolu nad hrou. Do přibližně 35. minuty jsme dominovali, ale pak jsme se přizpůsobili Táborsku a hra se vyrovnala. Druhý poločas jsme nezačali nejlépe. Hosté udělali dvě střídání, vyběhli na nás a my se museli bránit. Zlom nastal po neproměněné penaltě, kdy jsme se vymanili z tlaku. Jak jsme skórovali na 3:0, bylo rozhodnuto," hodnotí na klubovém webu trenér Michal Horňák.

Vlašim porazila rozdílem třídy 3:0 Žižkov a posunula se po třetí výhře v řadě na druhou příčku tabulky. Domácí načali pražského soupeře rychlým gólem z úvodní minuty, který tečovanou střelou do brankářova protipohybu zařídil Denis Alijagić. Další dvě trefy obstaral osmnáctiletý Denis Višinský. Vlašim vsítila za šest utkání už 16 branek a je v tomto směru nejofenzivnějším týmem soutěže.

Brno remizovalo 2:2 s Varnsdorfem. Zbrojovka v duelu po gólech Jakuba Řezníčka a Adama Fouska dvakrát vedla, Severočeši ale zvládli zásluhou Lukáše Huška a Ondřeje Bláhy pokaždé odpovědět. Brno tak promarnilo možnost vrátit se na druhou pozici před Vlašim a je se ztrátou tří bodů za vedoucí Duklou třetí. Varnsdorf bodoval popáté v řadě a je o dva body zpět pátý.