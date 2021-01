Šádek: Podzim? Nejhorší půlrok, co jsem v Plzni. Na jaře chci vidět úplně jinou Viktorku

Aby se fotbalová Plzeň krčila po podzimu na devátém místě, to nezažila 14 let. Ambiciózní klubový šéf Adolf Šádek musel pořádně skřípat zuby. V rozhovoru pro klubový web popisuje, proč neodvolal kouče Adriana Guľu, a vyjadřuje se k nejbližší budoucnosti Viktorie.

Co říkáte na neúspěšný podzim?

Vypadli jsme z evropských pohárů, v lize nám to nešlo podle představ. I pro mě osobně to byl nejhorší půlrok za dobu, co jsem v klubu. Pokud mám hodnotit výsledky a výkony, nelze se za nic schovávat nebo vymlouvat. Jsme hrubě nespokojeni a podle toho jsme se k tomu museli i nyní postavit a provést důkladnou analýzu. V tomto roce musíme vidět úplně jinou Viktorku – kvalitnější, sebevědomější, s větší touhou chtít vše zlomit. Jsem přesvědčený, že je v našich silách vše obrátit a vrátit klub do nejvyšších pater.

S jakým cílem vstoupíte do jara?

Pokud se podívám na nejbližší zápas v Příbrami, máme jednoznačný cíl, a tím je vyhrát. A celkově do jara? Bavit se o mistrovském titulu není v tuto chvíli na místě. Určitě si ale chceme zajistit příčku zaručující kvalifikaci evropských pohárů. K tomu vede cesta z ligy nebo domácího poháru.

Neuspokojivé výsledky a nevyrovnané výkony přinesly vlnu kritiky ze strany fanoušků či médií. Spekulovalo se i nad pozici hlavního trenéra Adriana Guľy. Proč jste nesáhli k jeho odvolání?

Vše jsme samozřejmě vnímali. Trenérova mise, na kterou jsme se společně vydali, ještě není dokončena. V této otázce se ale vrátím ještě o rok nazpět, kdy jsme se společně s majitelem klubu, celým sportovním vedením i trenérem rozhodli pro odlišnou cestu než dříve. Cestu, která v mnoha ohledech a oblastech znamená změny. Řada věcí byla přenastavena. Ať už jde o samotný tréninkový proces, organizaci celého dne hráčů na stadionu a tak dále. Možná tyto změny ne všichni hráči a členové realizačního týmu pochopili, možná se jim zdály příliš tvrdé a časově náročné. Já však jasně říkám, že na jaře budeme v těchto ohledech ještě tvrdší a z nastolených požadavků v žádném případě neuhneme.

Jenže výsledky prostě nebyly.

Každý proces změny s sebou přináší i jistou míru rizika či například výsledkové nestability. Úspěch se prostě nemusí dostavit hned. My však našemu procesu věříme. Zároveň chci ale říct, že musíme mít i výsledky, bez nich to bohužel nejde. Viktoria Plzeň si vybudovala určité postavení a tomu musí odpovídat i umístění v tabulce. Jsem schopen akceptovat porážku, nikdy ale neakceptuji porážku, kdy náš tým odchází se sklopenou hlavou po odevzdaném výkonu. I to je náš úkol, abychom tyto věci v novém roce již neviděli.

Během zimní přestávky doznala změn i soupiska. Na hostování odešli Řezník, Alvir a Pernica. Proč jste ke změnám sáhli?

Rozhodli jsme se pro zúžení kádru. Na jaře nás čekají jen ligové zápasy a doufejme, že i duely domácího poháru, u kterého nyní nejde v tuto chvíli předpovídat, jak bude harmonogram vypadat. Pro jednu soutěž by nebyl vysoký počet hráčů úplně na místě. V tomto ohledu prostě musíme vystoupit z komfortní zóny. Opakovaně to ode mě slyší hráči a nejen oni. Všichni ji musí opustit. Kdo to nedokáže a je spokojený s aktuálním stavem, nemůže v našem klubu být. Tím nechci všechno hodit na tři hráče, kteří nyní odešli na hostování. Je to myšleno obecně na každého zaměstnance klubu včetně mě samotného.

Naopak jste z Olomouce přivedli Faltu a stáhli jste si z hostování Šulce a Matějku.

Rovněž bylo potřeba udělat určitý refresh, mít v kabině i dravé mládí a zároveň hráče, kteří vzešli z naší mládeže. Proto jsme si stáhli Šulce a Matějku. Oba mají kvalitu a talent, mohou promluvit do sestavy, a zvýšit tak konkurenční prostředí. Z béčka jsme k týmu posunuli i obránce Josefa Koželuha a připravuje se s námi i Václav Míka. Přínosem by měl být i Šimon Falta. Věřím, že se rychle zapracuje a stane se důležitým hráčem našeho klubu. Zároveň tím avizuji, že ještě nejsme na konci procesu obměny, a nevylučuji ještě nějaké změny – ať už během tohoto, či letního přestupového okna.

Celosvětová pandemie koronaviru zcela zásadně ovlivnila chod klubu. V čem nejvíce?

Velký problém způsobila zejména fanouškům, postihla naše partnery a samozřejmě i klubové finance. Abychom mohli být i nadále konkurenceschopní a držet nastavený kurz, jsou pro nás nesmírně důležití právě kluboví partneři. Sluší se jim tedy i touto cestou poděkovat. Těší mě, že většina z nich zůstala klubu věrná a ukázalo se, že naše vztahy jsou založeny na dlouhodobé spolupráci a férových vztazích. Pokud se některý z partnerů rozhodl odejít, je to většinou z důvodu, že bojuje o vlastní existenci a přežití. Tomu samozřejmě rozumím a držím všem palce, aby tuto dobu přečkali a v budoucnu jsme mohli opět spolupracovat."