Trpišovského apel vyslyšen, fotbal o víkendu ustupuje mrazivé hrozbě

Fotbalová Slavia slaví diplomatické úspěchy hned na dvou frontách. Vyřazovací utkání jarní části Evropské ligy s anglickým Leicesterem by měla hrát příští čtvrtek 18. února nakonec přece jen v Edenu, neboť dostane od ministerstva zdravotnictví výjimku, sobotní duel nejvyšší domácí soutěže s Pardubicemi se bude hrát o dvě a půl hodiny dřív, než bylo původně v plánu. Apel trenéra Trpišovského adresovaný vedení LFA pronesený po utkání minulého kola v Příbrami byl vyslyšen, takže duely 19. ligového kola začnou dřív, než bylo původně plánováno.

Postesk slávistického kouče pronesený v nedělním podvečeru byl určitě na místě. Příbramské hřiště se v průběhu ligového střetnutí s klesající teplotou změnilo ve zmrzlou sibiřskou tundru, takže v ničem nepřipomínalo fotbalový trávník.

„Domácí pořadatelé udělali maximum, aby se mohlo hrát. Jenže ve druhém poločase teplota klesla, mokré hřiště umrzlo a podmínky už byly hodně specifické," povzdechl si po remízové partii s předposledním týmem tabulky Jindřich Trpišovský.

Aktéři utkání s ním souhlasili.

„Terén byl přímo šílený," vypálil bez obalu stoper Ondřej Kúdela.

„V porovnání s našimi předchozími zápasy v Jablonci nebo na Bohemce proti Pardubicím byl terén slušný. Zvlášť když v kalendáři stojí, že je 7. únor. Samozřejmě že když se šlo do souboje nebo skluzu, řezal namrzlý trávník jako žiletka. Ale pro obě mužstva to bylo stejné," nechal se slyšet střelec vyrovnávacího příbramského gólu Radek Voltr.

Trpišovský na zmrzlé hřiště překvapivou remízu nesváděl, přesto nabídl řešení.

„Stálo by za zvážení, zda by v této roční době neměly začínat zápasy dřív. Takhle trpí terény a fotbal ještě víc. Vlastně to ani není fotbal, protože se mění všechno. Kopací technika, stejně jako spousta dalších věcí," rozvíjel debatu na téma ligových duelů v únorových mrazech.

V sobotním střetnutí v Edenu by měl být stav tamní hrací plochy neporovnatelně lepší než v neděli v Příbrami, přesto obavy panovaly. Zvlášť, když zápas mistra s ligovým nováčkem měl původně začít až v 18.30.

Vzhledem k předpovědi počasí na tento týden a na základě dohody s televizními společnostmi a držitelem TV práv mění řídící úsek soutěže časy začátků některých utkání 19. kola.



📲 https://t.co/Owg36TXRcn pic.twitter.com/SBLIzTVHUF — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) February 9, 2021

Podle předpovědi meteorologů by přitom právě sobota měla být nejmrazivějším dnem. V Praze by mohly noční teploty klesnout až k mínus šestnácti stupňům, během dne se mají pohybovat kolem mínus šesti.

Vedení Ligové fotbalové asociace apel slávistického kouče vyslyšelo, držitelé televizních práv rovněž.

Proto došlo ke změně začátků víkendových zápasů. Slavia bude hrát v sobotu s Pardubicemi už v 16.00, utkání Opavy s Příbramí a Brna se Zlínem pak začnou ve 14.00.

V neděli mají duely Liberce s Českými Budějovicemi, Bohemians s Olomoucí, Mladé Boleslavi s Plzní stanoven začátek na 14.00, Sparta pak hraje s Karvinou od 16.00.

Páteční předehrávané střetnutí Slovácka s Teplicemi začne v 18. hodin za přítomnosti televizních kamer ČT.