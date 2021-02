Plzeň udolala nováčka! Klokani doma přišli o výhru, Baník propustil trenéra Kozla

Jablonecký trenér Petr Rada koučoval jubilejní 400. zápas v české lize a jeho svěřenci mu dali dárek v podobě tříbodové výhry. Tu na hřišti Opavy vystřelil Severočechům po přestávce Martin Doležal a Jablonec se vrátil na čtvrté místo v tabulce. Domácí Opava, jež minule vyhrála v Českých Budějovicích a naplno bodovala po 13 kolech, zůstává poslední a na Brno, které je na první nesestupové pozici, ztrácí dva body.

Teplice se nedočkaly první jarní výhry ani v sedmém utkání. A v Ostravě k ní byly přitom tak blízko. Po hodině hry poslal Moulis hosty do vedení, které Severočeši drželi až do 87. minuty. To Stronati proměnil penaltu a rozhodl o dělbě bodů. Ani to však vedení ostravského klubu nestačilo a po utkání odvolalo trenéra Luboše Kozla.

ℹ V sobotním ligovém programu získali více bodů hosté. Výhru 📷 @fcviktorkaplzen vystřelil v Brně při svém 150. ligovém startu Jean-David Beauguel. pic.twitter.com/9rrb6W0Uap — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) February 27, 2021

Klokani doma v lize od října 2007 neprohráli s Českými Budějovicemi šestkrát po sobě, z toho čtyřikrát vyhráli. Blíže třem bodům byli i tentokrát. Střídající Bartek otevřel v 72. minutě skóre, ale radost pokazil domácím nejlepší střelec hostů Čolič, který o sedm minut později proměnil penaltu nařízenou po zákroku Krcha na Valentu.

Plzeňský vicemistr si po minulém vítězství nad Bohemians vylepšil bilanci v Brně, proti němuž se mu tradičně daří. Viktoria porazila moravský tým v lize posedmé za sebou. Nováček dlouho odolával a Plzeň pálila jednu šanci za druhou, až v 68. minutě skóroval nekompromisně Beauguel a protrhl střeleckou smůlu. Brno z posledních čtyř kol získalo jediný bod a doma je nejhorší.