Ahoj, Šury... Sparta píše dva roky po tragické smrti svého kapitána do nebe

Čas letí, ne vždy je však na bolest v srdcích nejúčinnějším lékem. A tak si fotbalová Sparta dnes připomíná jedno tragické výročí. „Ahoj, Šury, zdá se to neuvěřitelný, ale jsou to už dva roky. Dva roky od toho rána, co nás vzbudila zpráva, které jsme nemohli, nechtěli uvěřit,“ začíná dojemný dopis na klubovém webu. Je určen do nebe Josefu Šuralovi. Bývalý letenský kapitán a český reprezentant ve věku 28 let tragicky zahynul 29. dubna 2019 v Turecku.