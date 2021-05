Hrozná divočina, komentuje Vrba devět gólů. Ementál v defenzivě ho děsí

Útok především. A když dáme víc gólů než soupeř, bude všechno v pořádku. Tak nějak se fotbalisté pražské Sparty prezentují pod Pavlem Vrbou. Obrana děravá jako ementál už ovšem zkušeného kouče dopaluje. „Devítigólový zápas… Pomatuji si, že jsem tady kdysi hrál s Plzní a skončilo to 4:3. Ale devět gólů, to si opravdu nevzpomínám. Byla to hrozná divočina,“ komentuje Vrba ligovou výhru 5:4 v Mladé Boleslavi.

Diváci se mohli kochat kanonádou, hráči pomalu ztráceli přehled o vývoji skóre. A trenéři zestárli o několik let...

„Zápas byl hodně atraktivní. Obě mužstva chtěla útočit. Víc se snažila o vstřelení branky. Z mého pohledu naše defenziva nebyla dobrá, vzhledem k tomu, že chceme hrát o nejvyšší příčky," líčí Pavel Vrba v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Ofenziva byla silná, dokázali jsme se prosazovat, dát venku pět gólů. To je mimořádné. Ale přiznejme si, že dostat čtyři góly, a to ještě měla Boleslav další šance... Výsledek mohl být ještě divočejší z naší i jejich strany. Taktický boj to opravdu moc nebyl, spíš tak, že kdo dá víc gólů, vyhraje," netají rozporuplné pocity.

Výsledky 32. kola mohou být v bitvě o druhou příčku klíčové. Sparta udržela sérii, po vyřazení v MOL Cupu získala plný počet devíti bodů a odskočila o tři body Jablonci, který senzačně padl v Příbrami.

„Určitě ještě není rozhodnuto. Hraje se o šest bodů a musíme uhrát minimálně tři. Když budou čtyři, je to jasné. Je to ale důležité vítězství. Samozřejmě mě těší, jakou sérii máme po MOL Cupu, kdy jsme vypadli se Slavií," cení si Vrba.

Těší se na normální týden

Pohárové semifinále jeho tým hrubě nezvládl. Sezonu teď zachraňuje v lize.

„Jsem rád, že jsme teď tři těžké zápasy zvládli. Utkání šla hodně rychle za sebou. Nebyly to klasické týdny, ale čtyři zápasy během deseti dnů. Pro závěr sezony je to pro nás obrovská výhoda. Jsem rád, že konečně bude normální týden," těší se Vrba.

Ani si neuvědomil, že Sparta přivezla první venkovní výhru od února.

„Na začátku jsme venku vyhrávali, dvakrát. Pak nastala série remíz a proher. Domácí zápasy jsme zvládali skvěle, tam jsme za mého působení stoprocentní. Na druhou stranu, pokud přemýšlíme o vyšších metách, venku musíme být mnohem důslednější a sbírat víc bodů. Jinak těžko můžeme atakovat nejvyšší příčku," uvědomuje si bývalý kouč české reprezentace.

Sparta v Boleslavi dvakrát ztratila vedení, pak dokonce prohrávala. O čem svědčí, že nakonec vyhrála?

„Myslím, že to ukazuje obrovskou sílu ofenzivy. Dát pět gólů je mimořádné. Nám se podařilo dát hodně gólů i v minulých zápasech. Spíš mě děsí defenzivní činnost. Doma to zvládáme a nepouštíme soupeře do šancí, ale venku se nám to nedaří a soupeři jsou pro nás nebezpeční. To mi samozřejmě vadí," zdůrazňuje Vrba, že každá divočina má své meze.