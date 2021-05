Moc jsme chtěli vyhrát, ale i remízou jsme předešli spekulacím, těší kapitána ševců Poznara

Jak hodnotíte střetnutí se Severočechy?

První poločas byl z naší strany velmi slušný. Měli jsme dobrý pohyb a dávali jsme balony rychle od nohy. Na hřišti jsme dominovali. Škoda jen, že jsme nevstřelili gól. Po pauze jsme polevili a Liberečtí měli víc ze hry, avšak my jsme hrozili z rychlých brejků. Bohužel jsme žádný nedotáhli do úspěšného konce. Moc jsme chtěli konečně vyhrát.

Připravil jste ke konci tutovku střídajícímu Jawovi, který ji trestuhodně zahodil. Neměl jste raději zakončit sám?

Pohlídal jsem si při převzetí balonu ofsajdovou pozici a viděl jsem, že je Jawo volný. Byl jsem přesvědčený, že je mojí povinností mu přihrát. Podívám se na video, zda to bylo tak jasné, jak jsem si to vyhodnotil. Jawo bohužel levačkou přestřelil, ale nic mu nevyčítáme. Je potřeba, aby na sobě dál pracoval.

Tentokrát bylo znát, že jste na zápas hodně namotivovaní. Souhlasíte?

Rozhodně. Myslím, že jsme ukázali obrovskou bojovnost. Byli jsme na utkání stoprocentně soustředění. Naši touhu po výhře zvyšovalo i to, že na soupeřově lavičce seděli bývalí Zlíňané Hoftych s asistentem Holeňákem. O to byl duel vyhecovanější. Máme za sebou solidní střetnutí, ale na tři body jsme bohužel zase nedosáhli.

Měli jste v hlavách, že Liberečtí byli ještě ve hře o start v evropské Konferenční lize?

Ano. A chtěli jsme se vyhnout spekulacím, že kvůli tomu je o výsledku dopředu rozhodnuto. Já osobně nemám takové řeči vůbec rád. I proto mě těší, že jsme uhráli aspoň plichtu, a předešli jsme jim.

Prvoligový ročník uzavřete za týden derby utkáním v Uherském Hradišti se Slováckem. Asi si nebudete chtít přenést nepříjemnou sérii zápasů bez výhry do příští sezony, že?

To určitě ne. Já si dal před Libercem za cíl získat do konce ligy čtyři body, takže teď musíme Slovácko nutně porazit. Pojedeme do Hradiště zvítězit. Bude to jako vždycky prestižní a ostře sledovaný duel. Věřím, že se nám to podaří.