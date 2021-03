Šilhavý ztrácí tři hráče! Reprezentace musí měnit nominaci, výsledky testů zveřejní až v úterý

Obránce Václav Jemelka působí v belgické Lovani. Má na kontě dva reprezentační starty. V září nastoupil proti Skotsku za tým, který narychlo vznikl po rozpuštění původního mužstva. A v listopadu byl v základní sestavě proti Německu v přípravném utkání.

Česká reprezentace tento týden vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022. Ve středu od 20:45 nastoupí na neutrálním hřišti v polském Lublinu proti Estonsku, v neděli doma v Edenu vyzve Belgii a příští týden v úterý zakončí sraz ve Walesu.

#ceskarepre 🇨🇿 musela těsně před začátkem srazu udělat v nominaci několik změn 🔄 Kvůli zranění budou chybět Ondřej Kolář, Tomáš Kalas a Alex Král. Dodatečnou pozvánku dostal Václav Jemelka. pic.twitter.com/DYX0Et9RBb — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2021

Národní tým se dnes sešel v Praze v hotelu Don Giovanni a všichni členové až do výsledků vstupních testů na covid-19 zůstali v izolaci na pokojích. Reprezentace neměla kompletní výsledky ještě ve večerních hodinách, proto je zveřejní až v úterý ráno..

Krajánci z Německa se k české reprezentaci připojí na jediný zápas. Na víc nemůžou

Sport.cz, FAČR

Jasné je, že čtveřici hráčů z bundesligy bude moci Jaroslav Šilhavý využít pouze v úvodním utkání proti Estonsku. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se ve středu bude hrát na neutrální půdě v polském Lublinu.

Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick na sraz do Čech nepřicestují. Z Německa přiletí v úterý rovnou do dějiště zápasu a po něm se vrátí do klubů. Do dalších dvou kvalifikačních duelů s Belgií a ve Walesu nezasáhnou, jelikož by je pak v Německu čekala dvoutýdenní karanténa.

