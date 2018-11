Tuhá bitva bez gólů, sešívaní se stále drží na postupové příčce

Remíza na domácím hřišti je ztrátou, sešívaní se nicméně ziskem jednoho bodu udrželi na druhé postupové příčce ve skupině C. Fotbalisté pražské Slavie ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize remizovali s FC Kodaň 0:0, což znamená, že bitva o postup do jarní části nejspíš potrvá až do závěrečného kola. Pražané v příštím kole nastoupí v Bordeaux, jež hrálo s Petrohradem 1:1.