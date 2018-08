Slávisté skrývali zlobu a vztek. Kyjev byl k poražení, věděl Sýkora

Radost fotbalistů Dynama Kyjev poté, co Benjamin Verbič (druhý zleva) vstřelil gól do sítě Slavie v odvetě třetího předkola Ligy mistrů.

„Cítím obrovské zklamání. Kyjev byl určitě k poražení. Měli jsme na ně, ale dostali jsme lekci z efektivity. Vstřelili jsme jediný gól z pokutového kopu a jinak jsme se neprosadili," posteskl si záložník Jan Sýkora. „Vyřazení hodně bolí, protože jsme v součtu obou zápasů byli lepší. Ale doplatili jsme na špatnou produktivitu," posteskl si brankář Ondřej Kolář.

Dvě sporné situace nechtěli Pražané příliš řešit. „Když dostal Standa Tecl míč do sítě, pomezní rozhodčí běžel na půlku a my jsme slavili. A najednou bylo všechno jinak. Byl to klíčový okamžik, protože za nerozhodného stavu by se zápas vyvíjel jinak," brblal Kolář.

„Já situaci pořádně neviděl. Kluci říkali, že se o ofsajd nejednalo. Sudí se s námi o situaci vůbec nebavil. Chvíli jsme byli v emocích, ale o přestávce jsme se uklidnili a koncentrovali. Mohli jsme vyrovnat, ale Souček z těsné blízkosti přestřelil. Měl to na dlouhou nohu," zastával se spoluhráče Sýkora.

Záhy přišel rozhodující druhý góly Kyjeva, jemuž ovšem předcházel ofsajd. „Já se snažil míč chytit, ale jen jsem ho líznul. Štve mě, že jsem ze tří gólů dvakrát byl blízko k zastavení balónu. Chtěl bych klukům pomoci více," říkal Kolář a odmítal řešit, proč sudí nechal hru i přes ofsajdovou pozici domácího útočníka pokračovat. „Vyhodnotil to prostě takhle," usmál se hořce Kolář.